Le Forum international du théâtre, dans le cadre des 26ᵉ Journées théâtrales de Carthage, a consacré sa deuxième journée mardi à une rencontre avec Taoufik Jebali, figure emblématique du théâtre tunisien, pour un retour sur son parcours artistique et sur les défis de la scène contemporaine.

● Un parcours de plus de cinquante ans

La rencontre a été introduite par le critique Lotfi Arbi Snoussi, qui a rappelé le rôle de Jebali dans le théâtre tunisien. Fondateur de l’espace El Teatro en 1987, il a signé de nombreuses œuvres marquantes dont des adaptations de la littérature mondiale : Othello (Shakespeare), Le Fou (Gibran Khalil Gibran) et Malédiction, pièce inspirée de Suite 1 du Français Philippe Minyana.

Klem Ellil (Paroles de nuit), une série de pièces de théâtre satiriques à succès créée par l’artiste, est l’œuvre emblématique de Jebali.

Cet acteur et metteur en scène est également auteur de plusieurs ouvrages en arabe autour du théâtre dont « Je ne suis pas le metteur en scène qu’il vous faut », publié récemment chez Sud éditions.

● Le théâtre tunisien entre vision et réalité

Jebali a dressé un constat critique de la scène tunisienne : « La professionnalisation a fini par prendre le pas sur la vision artistique », soulignant la multiplication des one-man-shows, conséquence des difficultés de production et de la demande du public pour des comédies légères.

L’artiste a par ailleurs dénoncé l’absence d’une politique culturelle cohérente, rappelant que le théâtre « ne peut remplir son rôle dans un système instable ». Il a insisté sur la nécessité d’allier exigence esthétique et accessibilité, notant que même les œuvres sérieuses doivent « offrir un plaisir visuel et intellectuel ».

Jebali est aussi revenu sur la réception parfois décalée du public, citant l’exemple de Klem Ellil, « interprétée à tort comme une critique politique directe ».

Placé sous le thème « L’artiste de théâtre, son temps et son œuvre », le forum offre une plateforme d’échanges et de partager d’expériences pour penser le théâtre, rassemblant artistes dramaturges, auteurs dramatiques, metteurs en scène ainsi académiciens issus de différents pays.

Les travaux du forum, se poursuivent mardi avec des interventions de la Colombienne Adelaide Palacio, du dramaturge tunisien Ezzedine Madani, du Russe Koulov Tomour et de l’Italien Fabio Tolledi.

La journée inaugurale avait réuni notamment Fadhel Jaïbi, Khaled Galal (Égypte), Latefa Ahrar (Maroc), Mohamed Messaoud Driss (Maroc) et Abderrahmane Kamaté (Côte d’Ivoire).

Les rencontres s’achèveront mercredi avec des interventions de : la Tunisienne Emna Zine Ben Cheikha, le Soudanais Ali Mehdi, le Français Patrice Pavis et l’Irakien Salah al-Kassab, dont le prix annuel, “Prix Salah al-Kassab de la création théâtrale arabe”, a été attribué cette année au metteur en scène tunisien Fadhel Jaïbi. Cette distinction salue son rôle majeur dans l’évolution du théâtre tunisien et arabe.