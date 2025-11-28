MAC SA – Intermédiaire en Bourse porte à la connaissance des actionnaires et du public que M. Karim BEN YEDDER, membre du directoire d’AMEN BANK, a procédé au transfert de 147 742 actions au profit de la société EDHIA.P. I, entité créée en janvier 2025 et destinée à gérer le patrimoine de sa famille proche.

Cette opération a été réalisée le 28 novembre 2025 sous forme de transaction de bloc sur la Bourse de Tunis, au prix de 47,5 dinars par action, soit un montant total de 7,02 MDt.

Elle s’inscrit dans un processus de réorganisation patrimoniale et n’affecte pas le contrôle indirect exercé par M. BEN YEDDER sur les titres concernés.

Elle n’entraîne aucun impact sur la gouvernance ni sur la stratégie d’AMEN BANK.