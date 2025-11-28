Des opérations de reboisement sont menées actuellement sur une superficie de 2,5 ha dans la zone frontalière Ettaâmir relevant de la délégation de Hezoua (gouvernorat de Tozeur).

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du programme tuniso-italien de développement rural intégré, vise à protéger les périmètres irrigués à Hezoua et Tamaghza contre l’ensablement.

Le président du conseil local de Hezoua, Khelifa Ben Amor a indiqué à l’Agence TAP qu’une deuxième campagne de reboisement sera réalisée au niveau des bas-côtés de la route menant au village Ettaamir, depuis Nefta et Hezoua.

Les travaux de protection contre l’ensablement ont concerné les zones les plus exposées à ce phénomène dans la région, a indiqué la même source.