La 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique se disputera ce week-end, avec une série d’affiches déterminantes pour la course aux quarts de finale. Les rencontres sont programmées vendredi, samedi et dimanche, selon l’horaire tunisien.

Vendredi : duels Algérie – Tanzanie et Nigeria – Maroc

Le coup d’envoi sera donné vendredi avec deux rencontres à 17h00 : la JS Kabylie accueillera les Young Africans, tandis que Rivers United recevra la RS Berkane. Dans la soirée (20h00), l’AS FAR affrontera Al-Ahly SC, dans un choc nord-africain très attendu, alors que le MC Alger sera opposé aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

Samedi : l’Espérance en déplacement à Luanda

Le programme se poursuivra samedi avec deux rencontres à 17h00. L’Espérance Sportive de Tunis se déplacera à Luanda pour affronter Petro Atlético, dans un match clé pour les Sang et Or qui visent une deuxième victoire d’affilée. En parallèle, Power Dynamos recevra Pyramids FC.

Dimanche : dernières affiches du week-end

Dimanche, St-Eloi Lupopo accueillera Al-Hilal SC à 14h00, avant que Stade Malien ne défie Simba SC à 17h00. Au terme de cette journée, la hiérarchie des groupes devrait commencer à se dessiner.

Rappel : seuls les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale de la compétition.