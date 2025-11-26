Jeudi, au stade international Khalifa à Doha, l’Autriche et le Portugal s’affrontent en finale de la Coupe du monde U17. Les deux équipes visent le sacre historique dans cette catégorie.

L’Autriche rêve du premier titre

L’Autriche, menée par Johannes Moser, meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations, dispute sa première finale depuis l’édition 2013. À cette époque, elle avait été éliminée dès la phase de groupes. Constante tout au long de la compétition, l’équipe autrichienne a remporté tous ses matches et s’est qualifiée pour la finale après une victoire 2-0 contre l’Italie en demi-finale. Moser a inscrit les deux buts décisifs.

Le Portugal vise également l’histoire

Le Portugal disputera lui aussi sa première finale U17. Avec seulement trois participations précédentes (1989, 1995 et 2003), le pays avait réalisé comme meilleur résultat une troisième place en 1989. Au Qatar, la Seleção das Quinas a éliminé le Brésil en demi-finale après une séance de tirs au but réussie (6-5), suite à un nul 0-0 dans le temps réglementaire. Cette performance marque une véritable percée pour le Portugal dans cette catégorie.

Une finale très disputée

La rencontre s’annonce serrée entre deux équipes ambitieuses et jeunes talents prometteurs. L’Autriche s’appuie sur sa solidité défensive et son attaquant vedette Moser, tandis que le Portugal mise sur sa technique et sa capacité à gérer la pression dans les moments clés. Les deux sélections cherchent à entrer dans l’histoire du tournoi et à décrocher leur premier titre mondial U17.

Match pour la troisième place

En parallèle, l’Italie et le Brésil se disputeront la troisième place jeudi au terrain n°7 de l’Aspire Zone à Doha. Après leur défaite en demi-finale, ces deux nations tenteront de conclure le tournoi sur une note positive.