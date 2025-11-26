L’Atletico Madrid reçoit l’Inter Milan ce mercredi 26 novembre 2025 pour l’un des chocs de la 5e journée de la Ligue des Champions UEFA. Le match, programmé à 22h00 au Riyadh Air Metropolitano, pourrait peser lourd dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Deux cadors européens s’affrontent dans une rencontre au sommet.

Sur quelle chaîne regarder Atletico – Inter ?

La rencontre Atletico Madrid – Inter Milan sera diffusée en exclusivité sur CANAL+. Les abonnés pourront suivre l’intégralité de l’affiche en direct sur la chaîne cryptée.

Comment regarder le match en streaming ?

Pour visionner la rencontre en streaming, il suffit de se connecter à son compte CANAL+ via l’application officielle ou le site de la chaîne. Depuis votre interface, sélectionnez CANAL+ LIVE 4 pour accéder à la diffusion en direct.