Mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Tottenham au Parc des Princes pour une nouvelle affiche de Ligue des Champions. Trois jours après sa large victoire face au Havre (3–0), le PSG aborde ce rendez-vous européen avec confiance. À l’inverse, les Spurs restent sur une lourde défaite dans le derby londonien face à Arsenal, un revers qui pourrait peser au moment d’affronter les Parisiens.

Lors de la précédente journée de C1, Paris s’était incliné contre le Bayern de Vincent Kompany. Les champions d’Europe en titre auront donc à cœur de réagir devant leur public et de consolider leur place dans le top 8. Une victoire porterait le PSG à 12 points, un total très favorable pour la suite du mini-championnat.

En face, Tottenham compte 8 unités et reste pleinement dans la course, fort de succès face à Copenhague et Villarreal, ainsi que de nuls contre Monaco et Bodo Glimt. Luis Enrique devra néanmoins composer avec plusieurs absences majeures : Hakimi, Dembélé, Nuno Mendes ou encore Doué manqueront à l’appel.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder PSG – Tottenham ?

Le match PSG – Tottenham se joue ce mercredi 26 novembre, avec un coup d’envoi à 21h00 au Parc des Princes.

👉 La rencontre est diffusée en direct sur CANAL+.