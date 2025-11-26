Les exportations tunisiennes vers la République démocratique du Congo et la République du Congo ont atteint, à fin octobre 2025, respectivement 13,2 millions de dinars et 23,6 millions de dinars.

Les principaux produits exportés concernent les matériaux de construction, les industries électriques, l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, le papier hygiénique et les fournitures scolaires, a fait savoir le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Le centre a organisé du 17 au 22 novembre 2025, une mission économique multisectorielle à Brazzaville et Kinshasa, à travers sa Représentation commerciale à Kinshasa et en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie en République démocratique du Congo, laquelle a ouvert de nouveaux horizons pour les entreprises tunisiennes, venues renforcer leur présence en Afrique centrale et explorer des partenariats à fort potentiel.

Le Ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku, a salué la qualité des produits tunisiens tout en appelant à tirer profit du forum pour établir des partenariats stratégiques, reflétant la profondeur des relations bilatérales et les perspectives d’intégration économique.

Pour sa part, le Directeur général de l’agence nationale de promotion des exportations (ANAPEX) de la République Démocratique du Congo, a rappelé que cette mission représente le premier résultat concret de la convention et du plan d’exécution signés entre le CEPEX et l’ANAPEX. Il a exprimé son engagement à poursuivre la mise en œuvre du programme, notamment par l’organisation prochaine d’une visite d’hommes d’affaires congolais à Tunis.