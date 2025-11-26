Construire ensemble des partenariats pour un développement territorial durable est au cœur de l’événement “Les Rencontres du Kef”, qui se tiendra le 2 décembre 2025 au centre Elife au Kef.

Organisées dans le cadre du projet TANIT, ces rencontres proposent des séances de dialogue et de mise en réseau autour du patrimoine, du tourisme durable et du développement local.

Le programme prévoit un workshop consacré aux dispositifs numériques au service de la valorisation du patrimoine, un partage d’expériences ainsi qu’une réflexion sur des perspectives communes pour bâtir des dynamiques durables entre territoire, culture et innovation, en plus de la signature de conventions de partenariat.

Lancé en 2024, le projet TANIT est une initiative destinée à renforcer le développement du tourisme durable en Tunisie. Il vise à consolider les capacités des organisations de la société civile (OSC) actives dans ce domaine, en promouvant une approche inclusive qui valorise le riche patrimoine naturel et culturel du pays. Le projet ambitionne également de stimuler le développement économique, en particulier dans les régions intérieures, en diversifiant l’offre touristique au-delà des zones côtières.

Le Kef, comme les sept autres gouvernorats concernés -Jendouba, Siliana, Béja, Zaghouan, Médenine, Gabès et Tataouine- se trouve au cœur des initiatives du projet, avec l’objectif de dynamiser leur potentiel touristique et d’en renforcer l’attractivité.

Cofinancé par l’Union européenne en Tunisie et soutenu par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, le projet est mis en œuvre par Leaders International en partenariat avec Museum Lab, un laboratoire de maquettage et d’expérimentation dédié à la médiation dans le secteur du patrimoine culturel en Tunisie.