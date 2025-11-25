Les sélections de Palestine et de Syrie ont rejoint celles de Tunisie et du Qatar dans le groupe A de la Coupe arabe FIFA de football, après leurs victoires en qualifications, mardi.

La Palestine s’est imposée aux tirs au but (4-3) face à la Libye après un match nul 0-0, tandis que la Syrie a battu le Soudan du Sud 2-0.

La Tunisie ouvrira face à la Syrie le 1er décembre, alors que le Qatar affrontera la Palestine.

En 2e journée, la Tunisie sera opposée à la Palestine le 4 décembre, tandis que le Qatar jouera contre la Syrie.

La 3e et dernière journée, le 7 décembre, verra s’affronter la Tunisie et le Qatar d’une part, et la Palestine et la Syrie de l’autre.

La Coupe arabe se déroulera du 1er au 18 décembre 2025 à Doha, avec la participation de 16 sélections.