Un atelier s’est tenu, lundi à Djerba pour marquer la clôture de l’initiative “Djerba, zone à faible utilisation de plastique à usage unique”, lancée pour la première fois sur l’île il y a cinq mois.

L’objectif est d’impliquer les établissements touristiques, dont des hôtels, des restaurants et des cafés, dans la réduction de l’utilisation de plastique afin de réduire la pollution et limiter ses effets néfastes sur la santé et l’environnement, a indiqué la coordinatrice de l’initiative, Mahdia Fraj.

Elle a précisé que cinq unités touristiques à Djerba (trois hôtels, un restaurant et un café) ont adhéré à cette initiative à travers la plateforme numérique spécifique. Chaque établissement y renseigne ses données de consommation de plastique à usage unique. La plateforme calcule ensuite la consommation annuelle et son coût, puis propose des solutions, des recommandations et un plan d’actions adapté à chaque structure pour réduire cette consommation.

Cela permet d’améliorer l’indice environnemental de l’établissement et de le classer comme structure “éco-responsable », a ajouté la même source à l’Agence TAP.

Les premiers résultats de cette expérience montrent une baisse de l’usage du plastique dans ces établissements, une amélioration de leur classement et l’adoption de solutions alternatives. Selon la coordinatrice, les établissements ont réagi positivement et poursuivront leurs engagements malgré la fin officielle de l’initiative.

La responsable dans l’une des unités touristiques participantes, Amel Hanini a qualifié l’initiative de “positive”, soulignant les progrès importants réalisés en matière de réduction de l’usage du plastique et du volume des déchets. Elle a insisté sur l’importance de la plateforme qui fournit des solutions adaptées à chaque établissement et propose des idées permettant de trouver des alternatives à l’utilisation du plastique, ce qui réduit aussi bien les déchets que les coûts.

Cet atelier, organisé par l’Association “Citoyens Actifs pour le Développement”, a également permis de présenter la plateforme et ses modalités d’accès, accessible aux établissements touristiques, afin qu’ils puissent bénéficier d’outils concrets pour réduire leur consommation de plastique.

À noter que plusieurs initiatives similaires sont menées dans la région et ce dans le cadre du projet “Djerba sans plastique” visant à réduire l’utilisation du plastique à usage unique.