L’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateurs (OTIC) envisage le lancement d’une plateforme nationale, en coordination avec les médias, et ce, afin de permettra aux citoyens de signaler des contenus trompeurs sur les réseaux sociaux.

D’après un communiqué, publié mardi, l’OTIC prévoit, également, de mettre en place des réseaux de vigilance numérique et d’organiser des campagnes de sensibilisation continues, dans le but de renforcer la confiance des Tunisiens dans les produits nationaux et de promouvoir une culture de consommation responsable.

En fait, l’Organisation a fait état de la propagation de campagnes sur les réseaux sociaux, véhiculant des images et des vidéos illustrant une pénurie ou une hausse des prix de certains produits, ce qui incite les consommateurs à stocker ces produits, entraînant une perturbation des marchés.

“Lesdites campagnes œuvrent à détourner les citoyens des produits nationaux, en convaincant les consommateurs que la qualité des produits étrangers est meilleure que les produits localement, ce qui nuit à l’économie nationale”, a, encore, souligné l’Organisation.

En outre, elle a pointé du doigt la diffusion de contenus numériques, destinés aux jeunes, avec pour finalité la normalisation des comportements violents et hors la loi.

Par conséquent, l’Organisation a relevé l’impératif d’instaurer des mesures de protection nationales, dont l’adoption d’une législation spécifique contre la désinformation, la mise en place d’un observatoire national pour faire face à l’ingénierie sociale (l’ensemble des techniques psychologiques et manipulatrices utilisées pour tromper les gens), le renforcement de la transparence de la publicité et des contenus sponsorisés, et l’intégration de la sensibilisation au numérique dans les programmes scolaires dès le collège.

Parallèlement, l’OTIC a invité les consommateurs à vérifier toute information avant de la partager et à veiller à protéger leurs données personnelles, ainsi qu’à privilégier les produits nationaux.