L’entraîneur de la sélection tunisienne de football, Sami Trabelsi, a affirmé que le staff technique est le plus à même d’évaluer la disponibilité des joueurs et leur capacité à apporter une plus-value à l’équipe.

Trabelsi a estimé, dans une interview accordée mardi à l’agence TAP, avoir convoqué les meilleurs éléments à chaque poste “malgré l’émergence d’autres noms lors de la dernière journée du championnat, et à l’exception du jeune joueur Fadi Tayashi, qui a brillé lors du dernier Mondial U17, mais dont la blessure a empêché la convocation avec la sélection A.”

Le coach national a expliqué que “la concurrence est très forte entre de nombreux joueurs pour intégrer la sélection. Au poste de gardien de but, nous avons convoqué Aymen Dahmen, Béchir Ben Saïd et Noureddine Farhati. Et malgré les excellentes performances de Sabri Ben Hassan avec l’Étoile du Sahel, qui avait déjà été appelé auparavant, il n’est pas logique d’écarter le trio convoqué, puisqu’il s’agit de gardiens de très haut niveau, et il est impossible d’inscrire plus de trois gardiens sur la liste.”

Concernant l’absence de Seifeddine Jaziri, buteur du Zamalek égyptien, Trabelsi a souligné que” Jaziri a souvent apporté un plus chaque fois qu’il a été convoqué, mais en ce moment, Hazem Mastouri et Firas Chawat affichent une grande forme, et il est impossible de se passer de l’un d’eux ou de convoquer trois joueurs pour le même poste”.

S’agissant de la gestion des engagements de certains joueurs avec leurs clubs et de leur arrivée tardive en sélection au Qatar, il a précisé que le Onze national disputera un tournoi sous forme de championnat et non un match unique. “C’est pourquoi nous avons choisi les éléments les plus capables de s’illustrer durant toute la Coupe arabe. Les joueurs de l’Espérance Sportive de Tunis, tout comme Oussama Haddadi et Mohamed Ali Ben Romdhane, rejoindront progressivement la sélection. De même, Mohamed Haj Mahmoud avait exprimé un vif désir de rejoindre l’équipe dès le premier match, mais son club a insisté pour ne le libérer qu’après la rencontre inaugurale.”

À propos de l’attaquant du Paris Saint-Germain Khalil Ayari, le sélectionneur national a indiqué qu’il a été convenu de le laisser avec son club, cette période étant déterminante pour son avenir, entre rester au PSG ou être prêté à une autre équipe. “Il a été jugé préférable, dans l’intérêt du joueur, de ne pas le convoquer pour le moment”, a-t-il plaidé.

La Tunisie participera à la Coupe arabe au Qatar (1er-18 décembre 2025) au sein du groupe A, composé du Qatar, du vainqueur du match Libye–Palestine, ainsi que du vainqueur de Syrie–Soudan du Sud.

En Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la Tunisie évoluera dans le groupe C aux côtés du Nigéria, de la Tanzanie et de l’Ouganda.