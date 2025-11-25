Un workshop intitulé « AI for Energy » se tiendra le 26 novembre 2025 à l’École nationale des sciences et technologies avancées (ENSTAB) de Borj Cedria, à l’intention des étudiants en génie énergétique.

Organisé sans prérequis en apprentissage automatique, cet atelier d’une journée cible principalement les étudiants de Master 1 et 2 en génie énergétique ou disciplines connexes, à condition qu’ils possèdent une connaissance de base des systèmes énergétiques.

D’après les informations publiées sur la page Facebook de l’Ecole, les participants manipuleront des jeux de données énergétiques réels, construiront et évalueront des modèles de machine learning, et développeront des réseaux de neurones à l’aide des bibliothèques TensorFlow et Keras.

Une session sera également dédiée aux méthodes d’IA explicable (XAI), essentielles pour interpréter les décisions des modèles d’intelligence artificielle.

Cet événement s’inscrit dans une démarche pédagogique innovante, visant à doter les futurs ingénieurs des compétences numériques nécessaires pour relever les défis de la transition énergétique et de la gestion intelligente des ressources.