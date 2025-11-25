Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a fait état d’une baisse d’environ 20% du cheptel bovin en Tunisie, et ce, lors d’une séance plénière conjointe de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil des régions et des districts (CRD), consacrée dimanche, à l’examen du budget alloué à la mission de l ‘agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche dans le cadre du projet de budget de l’État pour l’exercice 2026.

Afin de remédier à cette situation, le ministère a adopté un ensemble de mesures visant à rétablir l’équilibre de la filière, et à protéger les petits agriculteurs, considérés comme étant le maillon faible de la chaîne.

Parmi ces mesures, la création de l’Office national de forage, la fixation des prix des matières premières de forages importées par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, l’amélioration de la santé des troupeaux et la protection du bétail.

Ben Cheikh a souligné, dans ce cadre, que cette situation est due à la succession des saisons de sécheresse, à la pénurie d’eau et à la hausse des prix mondiaux des forages.

Il a en outre nié l’existence de problème concernant la distribution d’orge subventionné aux éleveurs dans les différents gouvernants du pays.

Le ministre a annoncé, également, que l’Office national de l’huile a été chargé de maintenir un stock variant entre 100 000 à 150 000 tonnes d’huile d’olive, en proposant des prix supérieurs à ceux présentés par les producteurs privés.

Il a fait savoir, en outre, que 230 prêts ont été accordés aux agriculteurs afin d’encourager l’exportation de l’huile d’olive.

Par ailleurs, il a annoncé l’approbation par le fonds d’indemnisation des pertes agricoles dues aux catastrophes naturelles, de tous les dossiers d’indemnisation pour la campagne 2023/2024, et le versement complet des fonds aux agriculteurs.

Ben Cheikh a affirmé, aussi, que l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) est devenue la première structure nationale à obtenir l’accréditation du Fonds vert pour le climat, ce qui lui permettra de mobiliser des subventions dédiées à l’adaptation au changement climatique.

Il a annoncé la mise en œuvre de réformes structurelles au sein de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (Sonede) à travers la création de directions régionales et de sept nouveaux districts régionaux, outre l’acquisition de pompes et de compteurs pour assurer une gestion optimale des ressources.