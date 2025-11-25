En difficulté dans la phase de groupes de l’UEFA Champions League, l’Olympique de Marseille reçoit Newcastle ce mardi 25 novembre au stade Orange Vélodrome, pour le compte de la 5ᵉ journée. Coup d’envoi à 21h00. La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+ FOOT, qui retransmet l’ensemble des matchs des Coupes d’Europe.

Après quatre rencontres, l’OM occupe la 25ᵉ place du classement avec 3 points (1 victoire, 3 défaites). Les Phocéens ont débuté par une défaite contre le Real Madrid (2-1), puis un succès retentissant contre l’Ajax Amsterdam (4-0), avant de chuter face au Sporting Portugal (2-1) et à domicile contre l’Atalanta Bergame (0-1). En championnat, Marseille se porte mieux, 2ᵉ à seulement deux points du leader, avec Mason Greenwood en grande forme, déjà 12 buts cette saison en Ligue 1.

De leur côté, les Magpies sont 6ᵉ du groupe avec 9 points. Après une défaite initiale contre Barcelone (1-2), Newcastle s’est imposé contre l’Union Saint-Gilloise (4-0), Benfica (3-0) et l’Athletic Bilbao (2-0), et a récemment battu Manchester City (2-1) en Premier League.