La journée de lundi présente un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Les nuages deviennent plus denses l’après-midi sur l’extrême nord. Des pluies prévues dans cette zone prennent localement un caractère orageux. Elles peuvent devenir denses selon les prévisions. Ces perturbations s’étendent progressivement vers les autres régions au fil de la journée.

Renforcement du vent sur les côtes

Le vent souffle du secteur sud-ouest. Il devient fort près des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays. Sa vitesse dépasse temporairement 60 km/h sous forme de rafales. Le sud fait face à des vents de sable locaux qui réduisent la visibilité dans certaines zones. Ces conditions imposent une vigilance accrue, notamment dans les zones habituellement exposées aux rafales.

Conditions maritimes agitées

La mer se montre très agitée sur la plupart des côtes. Elle devient progressivement houleuse au nord. Ces conditions compliquent la navigation et peuvent entraîner des perturbations, notamment pour les activités liées à la pêche et au transport maritime. Les autorités surveillent l’évolution de la situation pour adapter les recommandations adressées aux usagers.

Températures en baisse relative

Les températures maximales varient entre 17 et 23 °C selon les régions. Elles atteignent 14 °C sur les hauteurs de l’ouest. Ces niveaux s’inscrivent dans les normes saisonnières, tout en marquant un contraste entre les zones côtières et les reliefs. Cette différence reste habituelle en période de transitions météorologiques.

Dégradation progressive au fil de la journée

La combinaison entre nuages denses, pluies orageuses, vent soutenu et mer agitée montre une dégradation progressive des conditions météorologiques.

Le nord demeure la zone la plus exposée. Le reste du pays connaît une évolution similaire en deuxième partie de journée.

Les services concernés suivent l’intensité des précipitations annoncées, en particulier dans les zones susceptibles d’enregistrer des cumuls importants.