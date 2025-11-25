Wifak Bank annonce la finalisation de sa migration complète vers le standard international ISO 20022, devenant ainsi la première banque en Tunisie à atteindre un niveau de conformité totale avec ce référentiel global.

Cette transition marque une étape structurante dans la stratégie de modernisation de Wifak Bank et confirme sa volonté d’aligner ses infrastructures financières avec les meilleures pratiques internationales.

La banque affirme ainsi sa capacité à conduire des projets technologiques d’envergure, en synergie avec les régulateurs, les institutions nationales et les partenaires internationaux.

Cette transition renforce aussi la capacité de la banque à assurer des échanges plus harmonisés, plus sécurisés et parfaitement interopérables avec l’écosystème financier international.

