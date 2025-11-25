Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu, lundi, une série de rencontres avec plusieurs chefs de délégations et secrétaires généraux de plusieurs organisations internationales, africaines et européennes.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de la participation du chef de la diplomatie tunisienne aux travaux du 7e sommet Union africaine (UA) et Europe qui se tient les 24 et 25 novembre courant, à la capitale angolaise, Luanda.

Cité dans un communiqué du département, ces réunions ont été l’occasion de mettre l’accent sur la nécessité de promouvoir la coopération multilatérale et bilatérale dans le cadre d’une approche novatrice.

Lors de ses rencontres avec ses homologues africains et responsables européens, Nafti a évoqué les préparatifs en prévision des prochaines échéances bilatérales, soulignant que ces réunions offrent un cadre idoine pour booster les relations bilatérales de coopération et de partenariat.

La première séance du 7e sommet Afrique-Europe dont les travaux ont démarré aujourd’hui, lundi, a été consacrée à l’examen des questions liées à la promotion de la paix et de la sécurité dans le cadre d’une coopération multilatérale efficace et fructueuse.

Ce sommet, qui coïncide avec le 25e anniversaire du lancement du partenariat Afrique-Europe, se veut une opportunité pour évaluer la coopération entre les deux parties et discuter des moyens de mettre en place une nouvelle approche de ce partenariat.

C’est aussi une occasion pour soutenir la solidarité mutuelle, relever les défis communs et identifier des solutions appropriées permettant de réaliser un développement durable commun, cite encore le même communiqué.