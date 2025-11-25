Le ministère de la santé a annoncé, lundi, l’organisation de la 2ème édition du Forum médical sino-africain au cours de l’année 2027 en Chine.

Cette annonce a été faite à la suite d’une rencontre entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani et une délégation du ministère de la santé à la République populaire de chine au cours de laquelle, il a été convenu de former des équipes de travail tuniso-chinoises pour faire le suivi des recommandations du Forum de Tunis sur la médecine sino-africaine qui s’est tenu les 21 et 22 novembre 2025.

Cette rencontre a réuni des représentants de plusieurs régions et d’établissements de santé et d’industrie dans la province du Jiangxi en Chine, des responsables du ministère de la santé et le cadre médical travaillant avec les équipes chinoises. Elle a permis d’évaluer les résultats du forum et les progrès réalisés.

Au cours de cette réunion, il a été convenu d’établir un calendrier de suivi des recommandations du forum, de programmer les prochaines réunions, de renforcer la coopération dans les domaines de la formation, des services de santé et de consolider l’échange des expériences et le partenariat dans les domaines de la recherche scientifique, la numérisation et l’intelligence artificielle.

Le ministre de la santé a souligné que la Tunisie entamera les préparatifs de la prochaine édition du forum, de manière à conforter sa position en tant que plateforme régionale de coopération en matière santé entre la Chine et l’Afrique.