L’ambassadeur de Tunisie à Bruxelles, Sahbi Khalfallah, a reçu une délégation du consortium féminin tunisien WETIC en marge d’une mission de prospection en Belgique visant à renforcer l’entrepreneuriat féminin et les partenariats technologiques entre la Tunisie et la Belgique.

Cette mission, détaillée dans un communiqué de l’ambassade publié dimanche, a notamment inclus un forum d’affaires tuniso-belge ainsi qu’une journée de réseautage B2B réunissant des entreprises belges et africaines.

Le programme comprenait également des visites d’entreprises, d’incubateurs et du Parlement européen, centrées principalement sur les secteurs des technologies de l’information, de la communication et de la digitalisation.

L’objectif principal de cette initiative était de jeter les bases de programmes concrets de soutien à l’entrepreneuriat féminin en Tunisie et de stimuler la coopération, notamment avec les entreprises wallonnes, dans les domaines du numérique.

Ces activités ont mis en évidence le rôle pivot de la Tunisie en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique, tout en permettant de partager des opportunités commerciales des deux côtés de la Méditerranée.

Forte du succès de cette mission, l’ambassade et la délégation de WETIC, premier consortium féminin tunisien dédié aux TIC, ont convenu d’organiser prochainement des visites similaires en Région flamande et au Luxembourg.