Le Portugal disputera la finale de la Coupe du monde U17 au Qatar. L’équipe s’est qualifiée lundi en battant le Brésil aux tirs au but (6-5), au terme d’un match verrouillé et sans but durant le temps réglementaire. La deuxième demi-finale, disputée à Doha, a offert peu d’espaces mais une forte intensité. Les deux sélections ont multiplié les initiatives, sans trouver l’ouverture. La séance de tirs au but a finalement départagé les deux adversaires. Le Portugal a montré plus de maîtrise dans cet exercice décisif.

L’Autriche poursuit son parcours parfait

Plus tôt dans la journée, l’Autriche a validé son billet pour la finale. Elle a dominé l’Italie 2-0 sur le terrain n° 5 de l’Aspire Zone à Doha. Cette victoire prolonge une dynamique impressionnante : sept matches disputés, sept victoires. Cette régularité permet à la sélection autrichienne d’atteindre pour la première fois une finale de Coupe du monde U17. L’équipe confirme sa solidité et son efficacité, affichées depuis le début du tournoi.

Une affiche inédite en perspective

La finale opposera donc l’Autriche au Portugal. L’Autriche avait obtenu sa qualification en attendant l’issue de la demi-finale entre le Portugal et le Brésil, disputée sur le terrain n° 7. Le duel final se jouera jeudi au stade international Hamad à Doha. Les deux équipes aborderont cette rencontre avec des trajectoires différentes : une Autriche invaincue et un Portugal qui a dû aller jusqu’aux tirs au but pour se hisser au dernier match de la compétition.

Un dénouement attendu

Cette affiche constitue un moment important pour les deux sélections. L’Autriche vise un premier titre mondial dans cette catégorie. Le Portugal cherche à confirmer son efficacité dans les matches à élimination directe. Les deux équipes devront gérer la fatigue accumulée et la pression d’un rendez-vous décisif.