Une rencontre consultative s’est tenue, lundi matin, au siège de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), entre la Direction Nationale de l’Arbitrage (DNA) et les présidents des clubs de la Ligue professionnelle 1.

La réunion a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports Sadok Mourali, le président de la FTF Moez Nasri, en présence du superviseur général et du coordinateur général de la DNA.

Elle a été consacrée à la discussion des mécanismes de développement des relations entre les arbitres et les clubs, indique la FTF sur sa page officielle.

Elle a également été l’occasion de présenter une évaluation globale de la phase aller du championnat de la Ligue professionnelle 1, dans le cadre du soutien à la transparence et du renforcement des principes de compétition loyale,

Sadok Mourali a réaffirmé dans son allocution l’engagement du ministère à fournir les meilleures conditions pour assurer le succès de la saison sportive.

De son côté, Moez Nasri a présenté la vision de la Fédération concernant le développement du système d’arbitrage et le renforcement de la coopération entre les différents acteurs du football.

Le superviseur général et le coordinateur général de la DNA ont pour leur part exposé les mécanismes de fonctionnement de la Direction et les indicateurs d’évaluation de la performance des arbitres durant la phase aller.

Les présidents et les représentants des clubs de la Ligue 1 ont également pris la parole pour exprimer leurs remarques, questions et propositions.

La FTF souligne que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un travail continu visant à améliorer la performance générale du système footballistique et à développer l’arbitrage, considéré comme un pilier essentiel pour garantir le déroulement des compétitions dans un climat sportif sain et transparent.