Programme de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de football, prévue mardi et mercredi:
– Mardi
(18h45) Galatasaray (TUR) – Union St-Gilloise (BEL)
Ajax Amsterdam (NED) – Benfica (POR)
(21h00) Dortmund (GER) – Villarreal (ESP)
Bodoe/Glimt (NOR) – Juventus Turin (ITA)
Naples (ITA) – Qarabag (AZE)
Marseille (FRA) – Newcastle (ENG)
Slavia Prague (CZE) – Athletic Bilbao (ESP)
Chelsea (ENG) – FC Barcelone (ESP)
Manchester City (ENG) – Bayer Leverkusen (GER)
– Mercredi
(18h45) Pafos FC (CYP) – Monaco (FRA)
FC Copenhague (DEN) – Kairat Almaty (KAZ)
(21h00) Olympiakos (GRE) – Real Madrid (ESP)
Paris SG (FRA) – Tottenham (ENG)
Eintracht Francfort (GER) – Atalanta Bergame (ITA)
Atlético Madrid (ESP) – Inter Milan (ITA)
Liverpool (ENG) – PSV Eindhoven (NED)
Sporting Portugal (POR) – Club Bruges (BEL)
Arsenal (ENG) – Bayern Munich (GER)
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Bayern Munich (GER) 12 4 4 0 0 14 3 11
2. Arsenal (ENG) 12 4 4 0 0 11 0 11
3. Inter Milan (ITA) 12 4 4 0 0 11 1 10
4. Manchester City (ENG) 10 4 3 1 0 10 3 7
5. Paris SG (FRA) 9 4 3 0 1 14 5 9
6. Newcastle (ENG) 9 4 3 0 1 10 2 8
7. Real Madrid (ESP) 9 4 3 0 1 8 2 6
8. Liverpool (ENG) 9 4 3 0 1 9 4 5
9. Galatasaray (TUR) 9 4 3 0 1 8 6 2
10. Tottenham (ENG) 8 4 2 2 0 7 2 5
11. FC Barcelone (ESP) 7 4 2 1 1 12 7 5
12. Chelsea (ENG) 7 4 2 1 1 9 6 3
13. Sporting Portugal (POR) 7 4 2 1 1 8 5 3
14. Dortmund (GER) 7 4 2 1 1 13 11 2
15. Qarabag (AZE) 7 4 2 1 1 8 7 1
16. Atalanta Bergame (ITA) 7 4 2 1 1 3 5 -2
17. Atlético Madrid (ESP) 6 4 2 0 2 10 9 1
18. PSV Eindhoven (NED) 5 4 1 2 1 9 7 2
19. Monaco (FRA) 5 4 1 2 1 4 6 -2
20. Pafos FC (CYP) 5 4 1 2 1 2 5 -3
21. Bayer Leverkusen (GER) 5 4 1 2 1 6 10 -4
22. Club Bruges (BEL) 4 4 1 1 2 8 10 -2
23. Eintracht Francfort (GER) 4 4 1 1 2 7 11 -4
24. Naples (ITA) 4 4 1 1 2 4 9 -5
25. Marseille (FRA) 3 4 1 0 3 6 5 1
26. Juventus Turin (ITA) 3 4 0 3 1 7 8 -1
27. Athletic Bilbao (ESP) 3 4 1 0 3 4 9 -5
28. Union St-Gilloise (BEL) 3 4 1 0 3 4 12 -8
29. Bodoe/Glimt (NOR) 2 4 0 2 2 5 8 -3
30. Slavia Prague (CZE) 2 4 0 2 2 2 8 -6
31. Olympiakos (GRE) 2 4 0 2 2 2 9 -7
32. Villarreal (ESP) 1 4 0 1 3 2 6 -4
33. FC Copenhague (DEN) 1 4 0 1 3 4 12 -8
34. Kairat Almaty (KAZ) 1 4 0 1 3 2 11 -9
35. Benfica (POR) 0 4 0 0 4 2 8 -6
36. Ajax Amsterdam (NED) 0 4 0 0 4 1 14 -13
NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8es de finale.
Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages.
Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.