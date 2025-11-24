Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a participé à la cérémonie de clôture de la première édition de l’Olympiade des métiers, en Algérie, organisée du 17 au 21 novembre à Oran, a annoncé dimanche son ministère.

La cérémonie, tenue vendredi soir, a eu lieu en présence de nombreux hauts responsables algériens et arabes, ainsi que de plus de 550 participants issus du système algérien de la formation et de l’enseignement professionnels.

Placée sous la supervision de la ministre algérienne de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Nassima Arhab, la cérémonie a également vu la participation du gouverneur d’Oran. La ministre a rendu hommage au ministre tunisien Riadh Chaoued, précise le communiqué.

Chaoued a de son côté, salué les lauréats des compétitions de cette Olympiade, qui a réuni des candidats dans 44 spécialités répartis en six grands secteurs professionnels. L’évènement vise à promouvoir l’excellence et à valoriser la formation professionnelle.

Selon l’agence APS, les 132 lauréats de cette première édition représenteront l’Algérie à l’Olympiade continentale prévue en Zambie, puis à l’Olympiade mondiale, programmée en 2026 à Shanghai (Chine).

En marge de sa participation, Chaoued a tenu plusieurs rencontres et séances de travail avec des représentants de ministères homologues. Les discussions ont porté sur l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action annuels pour renforcer la coopération dans la formation professionnelle de base et continue, la formation des formateurs, l’ingénierie de la formation ainsi que l’échange d’expertises et d’expériences.