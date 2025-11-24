L’Association Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET) a lancé, ce samedi, un appel à candidatures pour la 11e édition des Trophées FET 2026. Les entrepreneures tunisiennes ont jusqu’au 25 décembre 2025 pour soumettre leur dossier via la plateforme officielle de l’événement.

Placée sous le thème « Atteignez de nouveaux sommets », cette initiative nationale vise à récompenser l’excellence, l’innovation et l’impact des femmes entrepreneures dans tous les secteurs économiques.

Sur ses réseaux sociaux, l’Association a précisé que les candidates peuvent concourir dans huit catégories distinctes, reflétant la diversité de l’entrepreneuriat féminin : Impact Tech, Économie Sociale et Solidaire (ESS), Inclusivité, Patrimoine et Culture, Excellence Industrielle, Marketplaces et E-commerce, Agribusiness et Durabilité (Green).

Les lauréates bénéficieront d’un accompagnement complet comprenant un boost financier (un chèque de récompense), une visibilité médiatique accrue, une adhésion gratuite au club FET et un programme de mentorat assuré par des experts tunisiens de la diaspora et du pays.

Les Trophées FET se positionnent comme une plateforme majeure de reconnaissance et d’inspiration, contribuant à mettre en lumière les femmes qui façonnent l’avenir économique et social de la Tunisie et à renforcer un écosystème entrepreneurial plus inclusif et résilient.