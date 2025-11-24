Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a effectué, vendredi, une visite de terrain dans le gouvernorat de Tunis afin de prendre connaissance de l’état de plusieurs structures de jeunesse et sportives, d’inaugurer de nouveaux projets et de trouver des solutions aux infrastructures en attente de finalisation.

Au cours de cette tournée qui a ciblé particulièrement des quartiers et délégations à forte densité, le ministre a inspecté la salle de sports individuels d’El Kabbaria, après les travaux de rénovation des douches et des vestiaires, l’entretien du réseau électrique et du système d’évacuation des eaux, lancés en août dernier.

Il a également inauguré le parc sportif de la cité Hellal, un projet présenté comme un acquis majeur pour la jeunesse locale, offrant un espace sécurisé pour leurs activités et loisirs.

A Sejoumi, le ministre a visité le terrain destiné à la future maison de jeunes. Ce projet consiste à transformer une école abandonnée en espace moderne et lieu de détente pour les jeunes.

Le ministre a également inspecté le complexe sportif Ali Belhouane à Minfraellassine, dont les travaux de rénovation des vestiaires, des clôtures, de la pelouse du terrain annexe et d’éclairage sont achevés. La deuxième phase du projet prévoit la création d’un terrain synthétique. Le ministère s’est engagé par ailleurs, à équiper prochainement la salle de boxe rénovée pour accueillir les jeunes sportifs.

Au Bardo, le ministre a inauguré le terrain de quartier de la cité Essaada, puis inspecté la salle de sports individuels d’El Hrairia, en cours de finition (80 % d’avancement), avec étude pour la création d’un terrain annexe. Il a également suivi le projet de la maison de jeunes Borj Chakir à Sidi Hassine, réalisé dans une approche participative avec les jeunes et actuellement en phase d’acceptation provisoire.

Mourali a également inauguré la maison de jeunes Omar Al Mokhtar, dans le complexe culturel et sportif de la cité El Attar. Cette structure comprend des espaces d’activités, une salle d’informatique, un terrain de quartier, une salle de sports individuels et un espace vert. Il a aussi inspecté l’aménagement des terrains du quartier à la cité El Khadhra, incluant deux terrains de football, un terrain de basket-ball et un parc pour les jeunes.

Lors de sa visite, le ministre a suivi le programme régional Leader’s City, lancé en août 2024 pour renforcer la participation des jeunes dans la vie publique et dans les affaires locales dans les quartiers à forte densité.

Il s’est ensuite rendu au terrain de la cité El Habib à Gammarth qui connaîtra ensuite des travaux de gazonnage, avant d’inspecter le terrain municipal de la région dont les travaux de gazon et d’éclairage sont achevé à 90 %.

Enfin, il a visité le complexe de jeunesse de La Marsa, la maison de jeunes de Sidi Bou Saïd (avec inauguration d’un studio de diffusion et projet de salle de sport annexe), la maison de jeunes du Kram et le terrain de basket-ball de Kheireddine, pour lesquels le ministère assurera l’équipement et l’entretien.

Le ministre a ordonné de soumettre les dossiers des projets en attente au terrain municipal, à la future maison de jeunes de la Goulette et à la salle de gymnastique, à la commission régionale de suivi afin de débloquer leur mise en œuvre.