Lors d’une visite dans des établissements de formation professionnelle et d’enseignement algériens, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a présenté l’expérience tunisienne en matière de formation professionnelle, a indiqué un communiqué publié samedi, le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Le ministre a donné un aperçu sur les principaux projets et spécialisations de formation, ainsi que les missions des structures relevant du ministère, notamment en matière de formation professionnelle de base et continue, de formation des formateurs et d’ingénierie de la formation.

Les visites sur le terrain ont concerné plusieurs établissements de formation en Algérie, tels que l’Institut national spécialisé dans la formation professionnelle, le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage, et l’École supérieure d’hôtellerie et de restauration.

À cette occasion, le ministre a également visité les ateliers de formation et les espaces administratifs, s’est entretenu avec les cadres et les formateurs, et s’est informé des différents services offerts par ces établissements à leurs stagiaires dans diverses spécialités.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre de la participation du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle à la première édition des Olympiades des métiers, organisée dans le gouvernorat d’Oran (Algérie), du 17 au 21 novembre 2025.