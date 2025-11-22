La sixième édition des TechDays Tunisia, un événement majeur dédié à la coopération technologique en Méditerranée, s’est achevée vendredi après quatre jours d’activités. Placée sous le thème « Building Euromed Digital Resilience », elle a principalement été consacrée aux enjeux de l’intelligence artificielle.

Organisés par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et ANIMA Investment Network, du 18 au 21 novembre à Tunis et Sousse, les TechDays 2025 ont rassemblé plus de 80 clusters et opérateurs économiques étrangers provenant de 20 pays euro-méditerranéens. L’objectif était de faciliter la transition digitale des entreprises et d’aborder les questions de souveraineté numérique.

Au programme figuraient des sessions stratégiques, une table ronde sur les collaborations pour la transition verte et numérique, un « firechat » sur le financement, ainsi que des séances de « speed networking » et de rencontres B2B.

Parmi les temps forts, la cérémonie des Mediterranean Leaders Awards 2025 a honoré quatre personnalités pour leur contribution au rayonnement de la coopération euro-méditerranéenne.

Selon un communiqué de la CONECT, cet événement s’inscrit dans le programme « Activation des chaînes de valeur Euromed via l’inter-clustering », cofinancé à 90% par l’Union Européenne. Sur trois ans, les TechDays ont généré plus de 600 rencontres B2B et abouti à plus de 300 opportunités de partenariat.

Les TechDays Tunisie 2025 coïncidaient avec deux autres événements majeurs sur l’IA en Tunisie : le « Global AI Congress Africa » à Sousse et le « Forum Méditerranéen de l’Intelligence Artificielle » à Tunis.

À travers cette initiative, la CONECT réaffirme son engagement à positionner la Tunisie comme un hub d’innovation euro-méditerranéen et un acteur important de la transformation numérique.