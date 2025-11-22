La Fiorentina reçoit la Juventus Turin ce samedi 22 novembre 2025, pour le compte de la 12ᵉ journée de Serie A. La rencontre se jouera au Stadio Artemio Franchi, où les Florentins tenteront de faire respecter leur terrain face à un adversaire historique du championnat italien.

🕒 Heure du coup d’envoi

Le match Fiorentina – Juventus Turin commencera à 18h00.

📺 Diffusion TV

La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN, offrant aux abonnés la possibilité de suivre l’intégralité du match, ainsi que les commentaires et analyses d’avant et d’après-match.