Italcar, distributeur officiel de la marque JMC en Tunisie, a annoncé le lancement officiel de la nouvelle camionnette JMC Pick-up VIGUS sur le marché tunisien. La présentation a eu lieu lors d’une cérémonie organisée jeudi 20 novembre 2025.

Cette introduction renforce l’offre disponible dans la catégorie des pick-up, avec un design moderne et des performances annoncées comme solides.

Trois modèles pensés pour le marché tunisien

La JMC Pick-up Vigus est proposée en trois versions principales, adaptées aux usages professionnels et personnels :

Modèle deux places : destiné aux activités professionnelles et au transport.

: destiné aux activités professionnelles et au transport. Modèle quatre places : combine usage familial et fonctionnel.

: combine usage familial et fonctionnel. Modèle 4×4 : conçu pour offrir de hautes capacités sur les terrains difficiles.

Le directeur général d’Italcar, Kais Krima, a indiqué que la commercialisation débutera dès vendredi 21 novembre 2025. Une salle d’exposition dédiée à la JMC Pick-up Vigus a été ouverte au public sur l’avenue de Carthage à Tunis afin de permettre la découverte du véhicule.

Il a précisé que le modèle à deux places sera assemblé dans un premier temps dans les ateliers d’Italcar en Tunisie, tandis que les autres versions seront importées entièrement montées.

« À partir de l’année prochaine, notre objectif est d’assembler et de produire l’ensemble des modèles de la JMC Pick-up Vigus en Tunisie », a ajouté Krima.

Le directeur général a également assuré que l’entreprise est pleinement préparée pour assurer le service après-vente et le suivi du véhicule, grâce à l’expérience de ses ateliers présents dans plusieurs régions du pays.

Cet arrivage vient enrichir la gamme Italcar en Tunisie, soutenu par un dispositif de suivi et une expertise locale.

De son côté, le directeur commercial Karim Bernat a dévoilé les prix des trois versions :

Version deux places : 69 000 dinars

: 69 000 dinars Version quatre places : 82 000 dinars

: 82 000 dinars Version 4×4 : 93 900 dinars

Il a souligné qu’Italcar a soigneusement préparé l’introduction de ce modèle, précisant que la JMC Pick-up Vigus est un véhicule chinois doté d’un moteur 2.5, développé en partenariat avec Range Rover et Isuzu, deux références du segment pick-up.