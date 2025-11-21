Les travaux de la séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée à l’examen de la mission du ministère des affaires culturelles dans le projet de budget de l’Etat pour l’année 2026, se sont poursuivis jusqu’aux premières heures de la matinée de ce vendredi 21 novembre 2025.

Les interventions des membres des deux conseils ont porté sur les priorités et les défis du secteur culturel, dans un contexte où le budget a été considéré comme insuffisant pour répondre aux besoins des institutions culturelles dans les différentes régions. Les députés ont, dans ce contexte, mis l’accent sur la faiblesse des fonds alloués au ministère des affaires culturelles en dépit des grandes responsabilités qui lui incombent, appelant à une augmentation de son budget afin de lui permettre de mettre en œuvre ses programmes stratégiques en matière de valorisation culturelle, de protection du patrimoine et de soutien à la création.

Plusieurs intervenants ont également souligné la nécessité de porter un intérêt aux monuments et sites archéologiques en veillant à les restaurer et à les protéger, relevant que le patrimoine matériel et immatériel constitue une richesse nationale qu’il convient de valoriser et d’exploiter, notamment pour promouvoir le tourisme culturel.

D’autres députés ont demandé d’augmenter les subventions destinées aux festivals et aux manifestations culturelles et artistiques dans les régions, appelant au renforcement de la décentralisation culturelle. Ils ont en outre appelé à doter les institutions culturelles régionales et locales de ressources leur permettant d’organiser des événements de qualité, afin de garantir aux citoyens un meilleur accès à la culture.

Dans le même contexte, certains élus ont attiré l’attention sur la dégradation des infrastructures de plusieurs maisons de la culture, soulignant l’urgence de mettre en place des programmes de rénovation et de maintenance. Ils ont également mis en avant le manque de ressources humaines dans un certain nombre d’institutions culturelles, exhortant le ministère à combler les postes vacants par des recrutements et à régulariser la situation des contractuels.

Evoquant la fermeture de nombreuses salles de cinéma ces dernières années, les députés ont estimé que le soutien de ces espaces est primordial pour dynamiser la scène culturelle et offrir une plateforme à la création cinématographique locale. Dans ce sens, ils se sont interrogés sur les raisons du blocage du projet de loi sur l’industrie cinématographique et de son absence, jusqu’à présent, de l’ordre du jour de l’Assemblée.

Concernant le secteur du livre, les députés ont appelé à soutenir les éditeurs et les auteurs, à améliorer la distribution et à encourager la lecture. Les intervenants ont également critiqué le retard dans la promulgation de la loi sur l’artiste et les métiers artistiques, bien qu’elle ait été approuvée par la commission parlementaire compétente, estimant que cette lenteur prive les artistes d’un cadre législatif protégeant leurs droits et régissant leurs conditions professionnelles.

Par ailleurs, quelques députés ont mentionné le blocage de la mise en œuvre de plusieurs projets culturels dans certaines régions, malgré leur programmation depuis des années. Ils ont également appelé au parachèvement des travaux d’autres projets déjà engagés, afin de les mettre en service et d’en permettre l’accès aux citoyens.

En abordant la lutte contre la corruption au sein de certaines institutions et de certains programmes culturels, les élus ont souligné la nécessité de renforcer la transparence, de superviser l’usage des subventions allouées et d’activer les mécanismes de reddition des comptes, afin de garantir la bonne utilisation des fonds publics.

Les intervenants ont souligné que la culture ne réside pas uniquement dans des spectacles folkloriques ou de divertissement, mais qu’elle demeure un instrument de développement de la pensée et de l’esprit critique. Les députés ont appelé à considérer la culture comme partie intégrante de la sécurité nationale et à reconnaître le ministère des affaires culturelles comme un “ministère souverain”, au regard de son rôle dans la protection de l’identité nationale et la lutte contre les idées extrémistes.

Les intervenants ont également souligné l’importance de mobiliser le secteur culturel pour soutenir le tourisme et mettre en valeur la diversité du patrimoine tunisien, affirmant que l’investissement dans la culture est un investissement dans le développement humain, économique et social.