La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) a attribué 48 crédits saisonniers pour le financement des secteurs des grandes cultures et des oliveraies, pour une valeur totale estimée à 525 mille dinars.

Lors d’une séance de travail tenue, mercredi au siège du Commissariat régional au développement agricole (CRDA), le directeur de l’agence de la BTS Bank à Zaghouan, Nizar Thlithi, a expliqué, à l’Agence TAP, que la commission a examiné 20 dossiers dans le secteur des grandes cultures, dont 3 ont été rejetés, tandis que 17 ont été approuvés.

Les bénéficiaires recevront des crédits saisonniers d’une valeur de 273 mille 600 dinars pour faire face aux besoins de la prochaine saison.

La commission a également examiné 43 dossiers destinés au financement de la saison actuelle de récolte et de transformation des olives. 31 dossiers ont été approuvés, permettant à leurs propriétaires de bénéficier de crédits saisonniers d’une valeur de 251 mille 400 dinars, pour couvrir les dépenses liées à la récolte et à la transformation, tandis que 10 dossiers ont été rejetés, et l’examen de 2 autres a été reporté à la prochaine session.

Il a ajouté que la BTS Bank avait déjà accordé, en septembre dernier, des crédits similaires d’une valeur de 300 mille dinars pour financer la saison des grandes cultures, soulignant que les allocations totales destinées à ces crédits pour l’année en cours sont estimées à 2,4 millions de dinars, réparties entre les crédits directs de la banque et ceux octroyés par l’intermédiaire de la commission régionale.