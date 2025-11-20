La municipalité de Sidi Bouzid poursuit la réalisation d’une série de projets d’infrastructure, pour un investissement global estimé à près de 11 millions de dinars, couvrant divers domaines de services municipaux et d’aménagement urbain.

Les projets déjà parachevés ou en cours de réalisation au sein de la municipalité de Sidi Bouzid mobilisent un investissement de 8,6 millions de dinars, a indiqué à la TAP Mohamed Salah Khaskhoussi, chargé de la gestion municipale.

Ils portent notamment sur l’alimentation en eau potable de quartiers périurbains, le revêtement de trois routes d’un coût global de 4,5 millions de dinars, ainsi que l’aménagement de pistes rurales et d’espaces résidentiels.

La municipalité intervient également dans le renforcement de l’éclairage public dans les zones d’extension des délégations de Sidi Bouzid-Est, Ouest et Hichria, avec l’installation de 89 points lumineux à énergie solaire, pour un montant de 561 mille dinars.

S’y ajoutent des projets de construction civile, dont une station d’épuration à l’abattoir municipal (2,5 millions de dinars), une circonscription municipale à Hichria (700 mille dinars) et un futur centre d’archivage pour environ 240 mille dinars.