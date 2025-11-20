La Tunisie participera à la quatrième édition du salon international « Wine Vision by Open Balkan », du 22 au 25 novembre à Belgrade, a annoncé l’Ambassade de Tunisie dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Cet événement d’envergure rassemble des producteurs, des professionnels du secteur et des institutions des Balkans occidentaux et au-delà, offrant une plateforme stratégique pour renforcer la coopération internationale et développer des opportunités commerciales dans les domaines du vin, de la nourriture et du tourisme.

Le stand tunisien, animé par le Groupe Interprofessionnel Fruit (GiFruits) en tant que principal exposant, mettra en lumière l’excellence et la diversité de la production viticole tunisienne, héritée de plus de deux millénaires d’histoire, depuis les Phéniciens et les Carthaginois jusqu’aux Romains et Byzantins. Deux des vignobles les plus prestigieux du pays y seront également représentés, aux côtés d’autres produits phares tels que l’huile d’olive, emblème de l’agriculture et de la gastronomie tunisiennes.