La cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi soir à Rabat, a récompensé les meilleurs acteurs du football africain de l’année.

Joueurs et joueuses africains de l’année

Joueur Africain de l’Année : Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain)

Joueuse Africaine de l’Année : Ghizlaine Chebbak (Maroc / Al Hilal)

Gardien de but Africain de l’Année : Yassine Bounou (Maroc / Al Hilal)

Gardienne de but Africaine de l’Année : Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Brighton & Hove Albion)

Jeunes talents et interclubs

Joueur Interclubs de l’Année : Fiston Mayele (RD Congo / Pyramids FC)

Jeune Joueur Africain de l’Année : Othmane Maamma (Maroc / Watford)

Jeune Joueuse Africaine de l’Année : Doha El Madani (Maroc / AS FAR)

Entraîneurs et équipes nationales

Entraîneur de l’Année (hommes) : Bubista (Cap-Vert)

Équipe Nationale de l’Année (hommes) : Maroc U20

Équipe Nationale de l’Année (femmes) : Nigeria

Clubs et arbitres africains

Club Africain de l’Année (hommes) : Pyramids FC (Égypte)

Arbitre Africain de l’Année : Omar Abdulkadir (Somalie)

Arbitre Assistant Africain de l’Année : Liban Abdoulrazack (Djibouti)

Arbitre Africaine de l’Année : Shamirah Nabadda (Ouganda)

Arbitre Assistante de l’Année : Tabara Mbodji (Sénégal)

Cette édition a mis en lumière les performances individuelles et collectives sur la scène africaine, récompensant des joueurs, joueuses, entraîneurs et arbitres pour leurs contributions au football continental.