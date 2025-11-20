La cérémonie des CAF Awards 2025, organisée mercredi soir à Rabat, a récompensé les meilleurs acteurs du football africain de l’année.
Joueurs et joueuses africains de l’année
Joueur Africain de l’Année : Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain)
Joueuse Africaine de l’Année : Ghizlaine Chebbak (Maroc / Al Hilal)
Gardien de but Africain de l’Année : Yassine Bounou (Maroc / Al Hilal)
Gardienne de but Africaine de l’Année : Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Brighton & Hove Albion)
Jeunes talents et interclubs
Joueur Interclubs de l’Année : Fiston Mayele (RD Congo / Pyramids FC)
Jeune Joueur Africain de l’Année : Othmane Maamma (Maroc / Watford)
Jeune Joueuse Africaine de l’Année : Doha El Madani (Maroc / AS FAR)
Entraîneurs et équipes nationales
Entraîneur de l’Année (hommes) : Bubista (Cap-Vert)
Équipe Nationale de l’Année (hommes) : Maroc U20
Équipe Nationale de l’Année (femmes) : Nigeria
Clubs et arbitres africains
Club Africain de l’Année (hommes) : Pyramids FC (Égypte)
Arbitre Africain de l’Année : Omar Abdulkadir (Somalie)
Arbitre Assistant Africain de l’Année : Liban Abdoulrazack (Djibouti)
Arbitre Africaine de l’Année : Shamirah Nabadda (Ouganda)
Arbitre Assistante de l’Année : Tabara Mbodji (Sénégal)
Cette édition a mis en lumière les performances individuelles et collectives sur la scène africaine, récompensant des joueurs, joueuses, entraîneurs et arbitres pour leurs contributions au football continental.