La FIFA a annoncé mercredi que les stades de Guadalajara et Monterrey au Mexique accueilleront le tournoi de barrage de la Coupe du Monde 2026, prévu du 23 au 31 mars 2026.

Cette compétition déterminera les deux dernières équipes qualifiées pour la première édition de la Coupe du Monde à 48 équipes, qui débutera moins de trois mois plus tard au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Tirage au sort imminent

Le tirage au sort du tournoi se tiendra ce jeudi au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), permettant de connaître les affrontements exacts entre les nations participantes.

Les nations qualifiées pour le barrage

Les représentants des différentes confédérations sont :

AFC : Irak

CAF : République démocratique du Congo

Concacaf : Jamaïque et Suriname

CONMEBOL : Bolivie

OFC : Nouvelle-Calédonie

Ces équipes s’affronteront pour obtenir les deux derniers billets pour la Coupe du Monde 2026.

Guadalajara et Monterrey : des sites clés du Mondial

Les stades accueillant le barrage serviront également pour la phase finale du Mondial :

Guadalajara : quatre matchs de groupe

Monterrey : trois matchs de groupe et un seizième de finale

Ces infrastructures joueront un rôle stratégique dans le déroulement du tournoi.

Une préparation rapprochée pour le Mondial

Le tournoi de barrage intervient moins de trois mois avant le début de la Coupe du Monde, offrant aux équipes qualifiées un dernier test décisif avant la compétition principale.