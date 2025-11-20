La FIFA a annoncé mercredi que les stades de Guadalajara et Monterrey au Mexique accueilleront le tournoi de barrage de la Coupe du Monde 2026, prévu du 23 au 31 mars 2026.
Cette compétition déterminera les deux dernières équipes qualifiées pour la première édition de la Coupe du Monde à 48 équipes, qui débutera moins de trois mois plus tard au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
Tirage au sort imminent
Le tirage au sort du tournoi se tiendra ce jeudi au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), permettant de connaître les affrontements exacts entre les nations participantes.
Les nations qualifiées pour le barrage
Les représentants des différentes confédérations sont :
AFC : Irak
CAF : République démocratique du Congo
Concacaf : Jamaïque et Suriname
CONMEBOL : Bolivie
OFC : Nouvelle-Calédonie
Ces équipes s’affronteront pour obtenir les deux derniers billets pour la Coupe du Monde 2026.
Guadalajara et Monterrey : des sites clés du Mondial
Les stades accueillant le barrage serviront également pour la phase finale du Mondial :
Guadalajara : quatre matchs de groupe
Monterrey : trois matchs de groupe et un seizième de finale
Ces infrastructures joueront un rôle stratégique dans le déroulement du tournoi.
Une préparation rapprochée pour le Mondial
Le tournoi de barrage intervient moins de trois mois avant le début de la Coupe du Monde, offrant aux équipes qualifiées un dernier test décisif avant la compétition principale.