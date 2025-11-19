La Tunisie a réussi à faire inscrire, lors de la 48e session de la Commission du Codex Alimentarius, les caractéristiques de toutes ses variétés de dattes, à l’instar de la variété “Deglet Nour”, selon une nouvelle norme internationale du Codex Alimentarius relative aux dattes fraîches.

Le Centre technique de l’Agro- Alimentaire (CTAA), sous la tutelle du ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, a participé en tant que point focal Codex Alimentarius, à la 48e session de la Commission du Codex Alimentarius, qui s’est tenue récemment au siège de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome.

La Tunisie a contribué, depuis 2017, date du lancement de la préparation du projet de norme pour les dattes fraîches, à l’élaboration de cette norme, à travers la participation de ses experts dans ce domaine et la coordination entre les différentes structures concernées.

Une série de réunions ont été tenues, au cours desquelles les spécificités des dattes tunisiennes ont été défendues,a indiqué le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.Au niveau mondial, il n’existe aucune norme spécifique aux dattes fraîches, qui sont classées, parmi les fruits secs, selon les normes actuellement en vigueur.

Cette mesure favorisera la commercialisation et l’exportation des dattes tunisiennes ayant des caractéristiques qualitatives conformes aux normes internationales, ainsi que leur valorisation, en diversifiant leurs modes de commercialisation et de transformation.

Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, pour promouvoir l’origine tunisienne des dattes et leurs dérivés, à travers l’amélioration de sa productivité, la promotion de ses exportations vers des marchés porteurs.

Il s’agit également de mettre en place les infrastructures nécessaires en matière de qualité, des normes , de certification, d’accréditation,des laboratoires d’analyses, et de formation assurées par les différentes structures du ministère.