Le mémorandum d’entente relatif à la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des produits industriels non alimentaires entre la Tunisie et l’Égypte contribuera au renforcement des échanges commerciaux, la circulation des marchandises entre les deux pays et la simplification des procédures, des délais et des coûts relatifs à l’obtention de ces certificats, a indiqué la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub.

En effet, Chiboub s’est entretenu, mercredi, à Tunis, avec le président de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), Khaled Soufi, le président du Conseil d’administration de l’Autorité Générale de Contrôle des Exportations et des Importations (GOEIC), Essam Al-Naggar, l’ambassadeur d’Égypte en Tunisie, Bassem Hassan et la directrice générale de l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle, Nafâa Boutiti.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé en marge de la 14e réunion du Groupe de travail mixte tuniso-égyptien qui se tient, du 17 au 20 novembre 2025, à Tunis.

De son côté, Soufi a souligné l’importance du développement de la coopération entre la Tunisie et l’Égypte, notamment au sein de l’ISO.

Il convient de noter que la délégation égyptienne a effectué aujourd’hui une visite de travail Centre Technique des Industries Mécaniques et Electriques (CETIME) et se rendra demain au Centre Technique du Textile (CETTEX) afin d’échanger les expertises et les expériences dans ces domaines.

La Tunisie et l’Égypte ont signé, lundi 17 novembre, à Tunis, un mécanisme pour la mise en œuvre du mémorandum d’entente sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des produits industriels non alimentaires. Cet accord vise à éliminer les barrières commerciales et à faciliter les échanges entre les deux pays.