La para-athlète tunisienne Maroua Brahmi a décroché, mercredi, la médaille d’or de l’épreuve du club (catégorie F32) des Jeux de la solidarité Islamique qui se tiennent en Arabie Saoudite, en réalisant un jet de 25,79 m.

Il s’agit de la troisième médaille d’or tunisienne lors de ces jeux après celles remportées par Issra Bettaieb karaté) et Jamila Boulekbèche (natation).

La Tunisie totalise ainsi 13 médailles (3 or, 3 argent et 7 bronze).

Les médailles d’argent ont été obtenues par Wafa Mahjoub (karaté), Yassine Ben Abbès (natation) et Jamila Boulakbèche (natation), tandis que celles de bronze sont revenues à Oumaima Bdioui, Arij Aguab et Siwar Dhaouadi (judo), à Amine Zoghlami et Moataz Aifaoui (taekwondo), et à Mondher Mjadi et Eya Dridi (wushu kung fu).