Plusieurs entreprises et startups tunisiennes des secteurs des TICs et de l’industrie ont activement participé au forum économique « Ambition Africa 2025 », qui s’est tenu à Paris les 18 et 19 novembre. Cette participation a mis en lumière le dynamisme de l’entrepreneuriat tunisien, comme l’a indiqué l’ambassade de Tunisie à Paris sur sa page Facebook.

Organisé par Business France, cet événement a rassemblé des opérateurs publics et privés africains et français. L’Ambassade et le bureau FIPA-France/FIPA-Tunisia étaient présents à cette manifestation.

L’objectif de ce forum était d’engager des discussions ciblées, d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de favoriser l’émergence de projets porteurs dans des secteurs clés. Les discussions ont souligné l’importance d’une coopération fondée sur la complémentarité, l’innovation et la création de valeur partagée.