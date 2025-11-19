Le président de la République, Kais Saïed, a présidé, mardi, 18 novembre courant, au palais de Carthage, une réunion de la commission chargée de trouver des solutions urgentes à la situation environnementale qu’endure la ville de Gabès.

Chargée par le chef de l’Etat, cette commission est composée de Ali Ben Hamoud, Samia Ben Ali, Hamida Kawas, Rafik Aouadi, Noureddine Rachdi en plus de Mohamed Salah Najjar et Mohamed Ben Charrada.

Cité dans un communiqué, le chef de l’Etat a souligné qu’il suit de près la situation à Gabès, rendant à ce propos hommage aux habitants de la région pour la conscience élevée dont ils ont fait preuve en veillant à préserver la paix civile et en se tenant aux côtés des forces de sécurité face aux tentatives visant à exacerber la situation dans la ville.

Il a, dans ce contexte, fustigé la dilapidation des deniers publics ayant entaché l’acquisition des équipements relevant du Groupe chimique tunisien (GCT) en 2018, ajoutant que ce matériel est devenu hors d’usage en raison de la corrosion et de la négligence délibérée.

Le président Saïed a, par ailleurs, dénoncé les tentatives visant à faire répandre les contrevérités à propos du dossier environnemental de Gabès, indiquant que le mobile sous-tendant ces manœuvres était de faire passer sous silence la cession de plusieurs entreprises et établissements publics, au mépris des du calvaire insoutenable qu’endure les habitants de Gabès et l’ensemble du pays.

Face à ces subterfuges démasqués, le président de la République a réaffirmé qu’il est du droit du peuple tunisien de prendre connaissance des vérités, toutes les vérités, de demander des comptes à ses fauteurs conformément à la loi, tout comme il est de son plein droit de vivre en liberté et dignité, promettant à ce titre d’œuvrer à mettre fin à ses souffrances dans tous les domaines et dans les différentes régions.

Lors de cette réunion, cite encore la même source, le chef de l’Etat a reçu une copie du rapport préliminaire établi par la commission, pressant ses membres de redoubler d’efforts en vue de finaliser la rédaction du rapport final dans les plus brefs délais.

Ce rapport attendu, a-t-il recommandé, doit prévoir des solutions immédiates et urgentes et mettre sur pied une vision stratégique et globale de la question environnementale dans la région de Gabès qui soit en mesure de faire impliquer davantage les jeunes de la région.

Ces jeunes patriotes et compétents, a-t-il renchéri, sont capables d’inventer des solutions, rappelant que plusieurs pays se sont inspirés des études élaborées par les Tunisiens dans ce domaine.

Tout en réaffirmant que la Tunisie mène aujourd’hui une guerre de libération nationale tous azimuts, le chef de l’Etat a assuré que le peuple Tunisien, fort d’une conscience élevée et d’une volonté inflexible, est capable de déjouer les complots qui se trament contre lui.

L’Etat Tunisien est rétif à la rhétorique des tweets et aux maigres tentatives orchestrées par ceux qui ont choisi volontiers la voie de la trahison, de l’inféodation à l’étranger et de la propagation des allégations mensongères, a encore conclu le président Saïed.