Le film «The Voice of Hind Rajab» de Kaouther Ben Hania, candidat de la Tunisie aux Oscars 2026, figure dans la liste des films sélectionnés dans la catégorie Film Europeen de la 38ème édition des European Film Awards.

L’Académie européenne du film a dévoilé, mardi, les nominations dans neuf autres catégories de cette édition qui se tiendra le 17 janvier 2026 à Berlin, en Allemagne. L’annonce a eu lieu devant un public au célèbre Real Alcázar de Séville, à l’issue de la 22e édition du Festival européen du film de Séville.

Récompensant les plus grandes créations du cinéma européen, ces prix prestigieux sont décernés chaque année conjointement par l’European Film Academy et l’European Film Academy Productions.

Ecrit et réalisé par Kaouther ben Hania, The Voice of Hind Rajab (La voix de Hind Rajab) est produit par Tanit Films (Tunisie) Film4 Productions et Film Four (France). Le projet a bénéficié d’une bourse d’aide du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique au ministère des Affaires Culturelles ainsi que du programme de bourses de l’Institut du Film de Doha (Qatar).

Sélectionné dans plusieurs festivals, ce docufiction a notamment remporté le Lion d’argent, Grand Prix du jury, à la 82ème Mostra de Venise, où il fait sa première mondiale, ainsi que le prix du public (section Perlak) au 73e Festival de San Sebastián (SSIFF) en Espagne.

Mêlant fiction et documentaire, ce drame inspiré de faits réels retrace l’histoire de Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans retrouvée piégée dans une voiture sous les bombardements à Gaza après avoir perdu sa famille.

Candidat officiel de la Tunisie aux 96èmes Academy Awards, le film bénéficie du soutien de plusieurs peronnalités hollywoodiennes. Lors de sa projection à la Mostra de Venise, ce huis clos de 89 mn porté par un casting palestinien (Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani), a reçu une standing ovation de 23 minutes.

L’Académie européenne du film a également annoncé mardi les nominés dans les catégories Réalisateur européen, Découverte européenne—Prix Fipresci, Documentaire européen, Long métrage d’animation européen, Actrice européenne, Acteur européen et Scénariste européen. La cérémonie s’est déroulée dans l’écrin historique du Real Alcázar de Séville, renouant avec la tradition d’annoncer la majorité des nominations en public, un rendez-vous qui reviendra désormais à Séville tous les deux ans.

En octobre dernier, l’Académie avait présélectionné 67 longs-métrages en vue des nominations aux European Film Awards. La liste restreinte comprenait 44 longs métrages, 15 films documentaires et 8 longs métrages d’animation, dont 27 films présélectionnés réalisés ou co-réalisés par des femmes.

Avec 34 pays européens – de l’UE et non membres de l’UE – représentés, la liste des films sélectionnés « reflète l’excellence du cinéma européen, démontrant la variété, la diversité et la créativité dans toute l’Europe ». Cette liste restreinte repose sur « les normes de diversité et d’inclusion» de l’Académie.

Les nominations sont établies sur la base des votes des votes des 5 400 membres de l’Académie européenne du film qui visionnent l’ensemble des oeuvres préselectionnées.

Les derrières catégories -directeur de casting, directeur de la photographie, compositeur, costumier, monteur, maquilleur et coiffeur, décorateur, concepteur sonore-, seront annoncées le 26 novembre.

Les lauréats seront proclamés lors de la cérémonie officielle du 17 janvier 2026 à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin.