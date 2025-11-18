L’Allemagne et les Pays-Bas se sont qualifiés lundi pour la Coupe du monde 2026. La Mannschaft a largement dominé la Slovaquie (6-0) à Leipzig, tandis que les Oranje ont assuré leur billet grâce à une victoire nette contre la Lituanie (4-0) à Amsterdam. Ces deux succès confirment leur statut de favoris dans leurs groupes respectifs et offrent une fin de campagne sereine aux deux sélections.

Une Allemagne irrésistible à Leipzig

À Leipzig, les joueurs de Julian Nagelsmann ont rapidement imposé leur maîtrise. Nick Woltemade a ouvert le score à la 18e minute. Serge Gnabry a doublé la mise avant que Leroy Sané ne creuse l’écart avec un doublé. En seconde période, l’Allemagne a poursuivi son pressing offensif. Ridle Baku a inscrit le cinquième but, suivi de Ouédraogo, venu conclure la démonstration.

Quadruple championne du monde (1954, 1974, 1990 et 2014), l’Allemagne disputera l’été prochain sa 21e phase finale en 23 éditions, et sa 19e consécutive. Cette régularité confirme son poids historique dans la compétition et valide une campagne de qualifications menée avec constance.

Les Oranje en maîtrise à Amsterdam

À Amsterdam, les Pays-Bas ont validé leur qualification en s’imposant 4-0 contre la Lituanie devant les 50 000 spectateurs de la Johan Cruijff Arena. Les hommes de Ronald Koeman abordaient la rencontre en position favorable. Ils ont rapidement confirmé cette dynamique grâce à Tijjani Reijnders, buteur dès la 16e minute. Le milieu de terrain a failli doubler la mise quelques minutes plus tard en touchant le montant.

La seconde période a permis aux Oranje de sceller définitivement leur qualification. En cinq minutes, ils ont inscrit trois buts : un penalty transformé par Cody Gakpo (58e), une frappe de Xavi Simons (60e) et un but de Donyell Malen (62e). Cette accélération a mis fin aux espoirs lituaniens et assuré une fin de match maîtrisée.

Finalistes à trois reprises (1974, 1978 et 2010), les Pays-Bas participeront à leur 12e Coupe du monde. Ils terminent en tête du groupe G devant la Pologne, contrainte de passer par les barrages en mars pour espérer rejoindre l’Amérique.

Deux qualifications aux dynamiques contrastées

L’Allemagne a affiché une supériorité marquée, portée par une efficacité offensive retrouvée. Les Pays-Bas ont, de leur côté, misé sur une gestion collective solide et des accélérations décisives. Les deux sélections abordent désormais la phase finale avec une préparation encore à affiner, mais avec la satisfaction d’avoir conclu leurs qualifications sans frayeur.