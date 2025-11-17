La sélection tunisienne de football affrontera le Brésil ce mardi à 20h30 au stade Pierre-Mauroy de Lille, en clôture de la fenêtre internationale de novembre. Cette rencontre s’inscrit dans la préparation des Aigles de Carthage pour la Coupe arabe (1-18 décembre 2025) au Qatar et la CAN 2025 au Maroc (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026).

Un test de taille pour les Aigles de Carthage

La Tunisie rencontre le Brésil pour la troisième fois de son histoire après des défaites lourdes : 1-4 en 1973 à Tunis et 1-5 en 2022 à Paris. Ce match constitue une opportunité de réhabilitation et un test pour la confiance collective, après un début de rassemblement mitigé marqué par un nul contre la Mauritanie (1-1) et une victoire difficile face à la Jordanie (3-2).

Le staff de Sami Trabelsi souhaite affiner les automatismes, évaluer la condition physique des joueurs et tester leur capacité à gérer des situations tactiques de haut niveau. Huit joueurs sont absents : Mohamed Amine Ben Hamida, Houssem Tka, Hamza Jelassi, Oussama Haddadi, Chihab Jebali, Ali Maaloul, Mahmoud Ghorbal et Issam Jebali.

Composition probable et stratégie

L’équipe devrait aligner Aymen Dahmen dans les buts, Ali Abdi et Yan Valery sur les couloirs, Dylan Bronn et Montassar Talbi en charnière centrale. Au milieu, Ferjani Sassi pourrait retrouver un double pivot avec Elyes Skhiri, tandis qu’Ismaël Gharbi et Hannibal Mejbri occuperont des rôles mixtes. En attaque, Hazem Mastouri et Elyes Saad sont favoris, avec Firas Chaouat et Elyes Achouri en options.

Les Tunisiens viseront à restaurer leur solidité défensive après avoir encaissé trois buts lors des deux précédents matchs amicaux.

Le Brésil, puissance offensive sous contrôle

Privée de Gabriel (Arsenal), la Seleção reste redoutable avec Vinicius Junior, Estevão Willian et Richarlison. Elle aborde le match avec confiance après sa victoire 2-0 contre le Sénégal. Sur les cinq derniers matches, le Brésil a inscrit 12 buts.

Cependant, la Seleção n’a atteint les demi-finales d’un Mondial qu’une seule fois depuis 2002 et ne s’est imposée qu’une fois en Copa America lors des six dernières éditions. Carlo Ancelotti, premier sélectionneur étranger nommé, tente de relancer l’équipe vers ses objectifs mondiaux.