La France a renforcé dimanche sa première place dans le groupe D des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont remporté leur déplacement en Azerbaïdjan (3-1) lors de la 6e journée. L’Ukraine a, de son côté, relancé sa course en s’imposant 2-0 contre l’Islande.

La France maîtrise son déplacement

La sélection française a signé une nouvelle victoire à Bakou. Ce succès porte son total à cinq victoires et un nul en six matches. L’équipe affiche 16 points, 16 buts inscrits et seulement 4 concédés. Les Bleus restent invaincus et conservent une avance confortable en tête du groupe.

Le groupe D avait déjà livré plusieurs confrontations entre les quatre équipes engagées. La France s’était notamment imposée 2-0 en Ukraine, 3-0 à domicile contre l’Azerbaïdjan et avait concédé un nul 2-2 en Islande. Les Bleus avaient aussi remporté un match important contre l’Ukraine (4-0). Leur constance leur permet aujourd’hui d’envisager sereinement une qualification directe.

L’Ukraine se replace en battant l’Islande

L’Ukraine a dominé l’Islande 2-0 dimanche et revient à 10 points. L’équipe compte trois victoires, un nul et deux défaites, avec un bilan offensif et défensif équilibré (10 buts marqués, 11 encaissés). Ce succès la place solidement à la deuxième place, devant l’Islande.

L’Ukraine avait connu un parcours contrasté, alternant victoires importantes — dont un spectaculaire succès 5-3 en Islande — et résultats plus mitigés, comme le nul concédé en Azerbaïdjan (1-1). La victoire du week-end lui offre un avantage significatif dans la course aux barrages.

L’Islande distancée malgré un bon début

L’Islande reste troisième avec 7 points. L’équipe affiche deux victoires, un nul et trois défaites. Elle totalise 13 buts inscrits, 11 encaissés et une différence de +2. Malgré quelques performances solides, dont un large succès 5-0 contre l’Azerbaïdjan, l’équipe manque de régularité.

Le nul 2-2 à domicile contre la France avait entretenu l’espoir, mais les défaites contre l’Ukraine compliquent désormais ses chances.

L’Azerbaïdjan ferme la marche

L’Azerbaïdjan clôt le classement avec un point obtenu en six rencontres. L’équipe totalise 3 buts marqués et 16 encaissés. Son meilleur résultat reste un nul 1-1 contre l’Ukraine. Le parcours reste difficile, malgré quelques matches serrés.

Un groupe dominé par la France

À deux journées de la fin, la France occupe une position idéale pour décrocher l’une des douze places qualificatives directes. L’Ukraine peut viser les barrages, accessibles aux 12 deuxièmes de groupes et aux quatre équipes issues de la Ligue des nations, selon le règlement communiqué.