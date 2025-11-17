Les amateurs de football pourront suivre un duel attendu entre le Brésil et la Tunisie lors d’un match amical international prévu le mardi 18 novembre 2025. La rencontre se tiendra au stade Pierre-Mauroy en France, offrant aux deux sélections l’occasion de tester leurs effectifs et de peaufiner leurs tactiques avant les prochaines compétitions internationales.

Un test de haut niveau pour la Tunisie

Les Aigles de Carthage affrontent une équipe brésilienne riche en stars internationales. Le Brésil souhaite profiter de ce match pour ajuster ses mécanismes offensifs et donner du temps de jeu à ses jeunes talents. À noter que Gabriel (Arsenal) ne fera pas le déplacement pour cause de blessure musculaire, selon Sky Sports News.

Heure et diffusion

Date : Mardi 18 novembre 2025

Lieu : Stade Pierre-Mauroy, France

Coup d’envoi : 19h30 GMT

Diffusion TV : AD Sports 1 (Abu Dhabi Sports)