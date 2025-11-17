La médiathèque de l’Institut français de Tunis (IFT) accueille le jeudi 20 novembre à 18h00 une rencontre-débat avec le dessinateur et scénariste de bande dessinée Nicolas Wild, artiste voyageur qui explore le monde, carnet en main, de Kaboul à Moscou, en passant par Téhéran et Paris, pour raconter le monde à travers la bande dessinée.

A la suite d’un séjour en Afghanistan entre 2005 et 2007, il se lance dans la bande dessinée en racontant les chroniques d’une agence de communication afghane dans “Kaboul Disco” publié en 2008 . Après deux séjours en Iran, il signe “Ainsi se tut Zarathoustra” qui remporte le prix France Info de la BD de reportage en 2014.

Après avoir participé à la série “Les Autres Gens” il scénarise et dessine “Kaboul Requiem un thé avec les Talibans” paru en 2018. Son recueil “Mondo Disco” publié en 2019 compile quant à lui différents reportages réalisés entre 2012 et 2018 au Liban, au Népal, au Cambodge et à Tchernobyl . Son livre “A la maison des femmes” (2021) retrace quant à lui les chroniques d’un centre hospitalier de Saint-Denis venant en aide aux femmes en situation de vulnérabilité. Son dernier ouvrage, “A quoi pensent les Russes ?”, dresse un portrait de la société russe quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, en racontant ses aventures à travers son regard de globe-trotter sur les états d’âme des peuples qu’il rencontre.