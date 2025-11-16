À l’occasion de la Journée internationale pour la tolérance, la FIFA a annoncé dimanche un renforcement de son action contre les violences verbales en ligne, réaffirmant sa volonté de promouvoir le respect et l’inclusion dans le football.

Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football mondial a indiqué avoir amélioré son service de modération sur les réseaux sociaux. Ce dispositif, mis gratuitement à la disposition des joueurs, joueuses, équipes, officiels et associations membres tout au long de l’année, vise à détecter, signaler et filtrer les contenus injurieux publiés sur les différentes plateformes.

Selon la FIFA, plus de 30 000 publications insultantes ont été signalées en 2025 grâce à cette surveillance renforcée. Depuis son lancement en 2022, l’outil a permis d’identifier plus de 65 000 messages haineux ou discriminatoires, dont près de la moitié pour la seule année 2025.

Au-delà de la modération, la FIFA affirme avoir engagé des démarches judiciaires contre certains auteurs. Onze individus ont déjà été signalés aux autorités de pays tels que l’Argentine, le Brésil, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Pologne ou le Royaume-Uni. Un dossier a également été transmis à Interpol dans le cadre d’une enquête internationale.

L’organisation précise que ces actions visent notamment à empêcher ces personnes d’accéder aux événements qu’elle organise, via une « liste noire » bloquant toute acquisition de billets.

Le service de modération a été activé lors de plusieurs compétitions en 2025, dont la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Durant ce tournoi réunissant 32 équipes issues de 72 nationalités, 2 401 comptes officiels ont été surveillés sur cinq plateformes sociales. Au total, 5,9 millions de publications ont été analysées et plus de 20 000 messages haineux ont été signalés.

« Le football doit être un espace sûr et inclusif, en ligne comme hors ligne. La FIFA prend des mesures concrètes pour protéger les acteurs du football des préjudices causés par les violences verbales en ligne », a déclaré le président Gianni Infantino, qui a réaffirmé que « les comportements violents n’ont pas leur place dans notre sport ».

Avec ce dispositif, la FIFA entend envoyer un message fort : la lutte contre la haine et la discrimination demeure une priorité absolue et s’inscrit dans une stratégie de protection durable des acteurs du football.