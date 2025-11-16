La Coupe du monde U17 se déroule au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. Les 16es de finale ont livré leurs verdicts vendredi 14 et samedi 15 novembre. Plusieurs équipes traditionnelles et surprises se sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Vendredi 14 novembre : les favoris passent

Le Mali s’impose en Zambie (3-1) et rejoint le tour suivant. Le Portugal a battu la Belgique 2-1, tandis que la Suisse a pris le dessus sur l’Égypte (3-1).

La France confirme sa solidité en éliminant la Colombie (2-0).

Dans des matchs serrés, le Mexique a éliminé l’Argentine aux tirs au but après un 2-2, et l’Irlande a écarté le Canada 9-8 aux tirs au but après un 1-1.

Les États-Unis ont été éliminés par le Maroc (1-1, 3-4 t.a.b). Le Brésil a sorti le Paraguay aux tirs au but (0-0, 5-4).

Samedi 15 novembre : surprises et confirmations

L’Ouganda crée la première surprise en battant le Sénégal 1-0. L’Angleterre s’impose 2-0 face à la Corée.

L’Italie se qualifie en dominant la Tchéquie (2-0), et le Japon confirme sa puissance contre l’Afrique du Sud (3-0).

Le Burkina Faso élimine l’Allemagne 1-0, tandis que la RDP Corée bat le Venezuela 2-1.

L’Autriche domine la Tunisie 2-0, et l’Ouzbékistan se qualifie face à la Croatie aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b).

Bilan et perspectives

Au total, seize équipes se retrouveront en huitièmes de finale, avec un mélange d’outsiders et de nations traditionnelles. Plusieurs matchs ont été décidés aux tirs au but, soulignant l’équilibre et l’incertitude à ce stade du tournoi. Les rencontres à venir promettent des confrontations serrées et des surprises potentielles.